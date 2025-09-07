Lautaro Martinez dovrebbe essere in campo da titolare nell'ultimo appuntamento dell'Argentina in questa sosta nazionali. Partito dalla panchina contro il Venezuela e poi autore del gol che gli ha permesso di scavalcare Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori all time dell'Albiceleste, il Toro si prepara ora a scendere in campo dall'inizio nella sfida contro l'Ecuador: lui e Alexis Mac Allister, a meno di colpi di scena, saranno due novità di formazione, riporta TyC Sports.

L'Inter osserverà con attenzione, anche se da distanza, il suo capitano. Il match di Guayaquil andrà infatti in scena nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, giorno in cui l'attaccante farà rientro a Milano. Appena circa 48 ore dopo, sabato alle ore 18, è invece in programma il big match che vedrà l'Inter sfidare la Juventus. La speranza di Chivu è di avere Lautaro nella miglior condizione possibile nonostante l'impegno ravvicinato, il lungo viaggio e il solito problema del fuso orario.