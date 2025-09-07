Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale prima della partenza nel pomeriggio per Debrecen, in Ungheria, dove domani alle 20.45 la squadra di Gennaro Gattuso affronterà Israele nelle qualificazioni mondiali. Alla seduta non ha preso parte Mattia Zaccagni per i postumi di una botta rimediata venerdì sera durante la gara contro l'Estonia: l'esterno della Lazio ha svolto lavoro differenziato in palestra. 

Presenti tutti gli altri 26 Azzurri, che hanno effettuato prima un lavoro atletico suddivisi in due gruppi - in pettorina blu Retegui, Gatti, Maldini, Barella, Cambiaso, Tonali, Di Lorenzo, Rovella, Fabbian, Calafiori e Pio Esposito, con quella gialla Politano, Bastoni, Bellanova, Orsolini, Kean, Raspadori, Dimarco, Locatelli, Mancini, Frattesi, Leoni - quindi una partitella con la Primavera dell'Empoli.

Data: Dom 07 settembre 2025 alle 16:25
