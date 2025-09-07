Fuori Yann Bisseck, dentro Manuel Akanji. Anche La Gazzetta dello Sport viaggia spedita sul cambio di formazione nella difesa dell'Inter che sfiderà la Juventus sabato sera all'Allianz Stadium. "La logica suggerisce che Akanji cominci la sua storia nell'Inter sul centro destra dalla parte di Yildiz" scrive la rosea, sottolineando quale sarà il doppio compito dello svizzero arrivato a Milano a fine mercato. 

Oltre che a provare ad ostacolare le giocate del gioiello turco, infatti, il classe '95 potrà essere anche un'importante arma in fase di costruzione dal basso, svolgendo (a suo modo) parte del compito che spesso a volentieri spetta a Bastoni dalla parte opposta. C'è un dato che conferma l'affidabilità dell'ex City in questo fondamentale: nell'ultima stagione Akanji è risultato il difensore più preciso dell'intera Premier League nei passaggi, con una percentuale del 93,6%. 

Sezione: Focus / Data: Dom 07 settembre 2025 alle 08:43
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
