La sosta nazionali continua e oggi sono quattro i giocatori dell'Inter che metteranno fine ai loro impegni. Tra questi ci sono i due olandesi Denzel Dumfries (andato a segno contro la Polonia) e Stefan de Vrij, in campo alle ore 18 (19 orario locale) per sfidare la Lituania a Kaunas nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

In serata, con fischio d'inizio alle ore 20.45, sarà invece i turno di Piotr Zielinski in Polonia-Finlandia di Hakan Calhanoglu che sfiderà la Spagna con la sua Turchia-Spagna.