Ronald Koeman valuta qualche cambio di formazione per la partita che la Nazionale dei Paesi Bassi dovrà affrontare questo pomeriggio a Kaunas contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Scelte anche forzate, come quella di Quentin Timber destinato a sostituire l'infortunato Frenkie de Jong, ma anche di tipo tattico specie in difesa, dove Jan Paul van Hecke ha avuto una partita difficile contro la Polonia e potrebbe essere rimpiazzato dall'interista Stefan de Vrij, pronto a fare coppia con Virgil van Dijk dal primo minuto dopo aver rilevato il giocatore del Brighton al De Kuip. Intoccabili sulle fasce Denzel Dumfries e Micky Van de Ven.