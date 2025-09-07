Una delle priorità di Igor Tudor per la super sfida di sabato sera tra Juventus e Inter è cercare di arginare le sgroppate sulla fascia di Denzel Dumfries. L'idea tattica del tecnico bianconero, secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, potrebbe portare al rilancio dal 1' di Weston McKennie, che per il croato rappresenta "più che una tentazione".

Il croato pensa ad una sorta di staffetta che prevede la "partenza con un laterale abile anche a contenere (McKennie o Kostic) e forze fresche e più offensive in corsa (Joao Mario) . ipotizza la rosea -. Il serbo sarebbe la scelta più lineare: è mancino ed è abituato a correre da bandierina a bandierina. La “tudorata” invece potrebbe essere McKennie, in campo una manciata di minuti tra Parma e Genoa come cambio sulla trequarti. L’americano, però, è un jolly e potrebbe essere un buon autovelox per Dumfries. Tudor in questi giorni ha allenato lo statunitense e non il serbo, impegnato in nazionale. Il ballottaggio anti Dumfries verrà sciolto in extremis".