"Sono pessimo con i pronostici". Questa è la premessa che Kylian Mbappé fa ai giornalisti di Bild am Sonntag quando gli chiedono chi saranno i campioni nazionali dei principali campionati. Ma alla fine, l'attaccante del Real Madrid si presta al gioco partendo dal suo pronostico per la Premier League: "Naturalmente, il Liverpool va menzionato innanzitutto, perché è determinato a vincere un titolo dopo l'altro. Ma nutro grandi speranze anche per l'Arsenal, perché il nucleo della squadra si conosce da molto tempo, e questo è un fattore cruciale nel calcio. E il Manchester City è sempre in prima linea, con Pep Guardiola ed Erling Haaland. Chi vincerà? Forse l'Arsenal, forse sarà il loro anno. Sarebbe sicuramente più facile dire City o Liverpool.

E il campione tedesco?

"Beh, è ​​più facile: il Bayern Monaco. La Bundesliga è il Bayern. Vinceranno".

In Francia?

"Paris Saint-Germain, sicuro".

Champions League?

"Dico sempre il Real Madrid. Ma ci sono tante belle squadre in Europa, tante. L'anno scorso abbiamo visto che il nuovo formato della Champions League è stato grandioso. Quest'anno sarà ancora meglio. Sarà interessante vedere chi prevarrà alla fine".