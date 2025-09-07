In attesa del derby d'Italia e con la solita 'ansia' che accompagna gli allenatori per tutto il corso della sosta per le Nazionali, dai campi internazionali Chivu incassa qualche buona notizia. Quantomeno in quanto a gol segnati dai suoi difensori. A trovare il gol fin qui sono stati Dumfries, Akanji e Bastoni: "Tre gol per tre giocatori che sabato prossimo all'Allianz Stadium saranno titolari", almeno due su tre, ovvero Bastoni e Dumfries, lo saranno sicuramente, secondo la stima di Tuttosport che su Akanji profetizza: il difensore arrivato l'ultimo giorno di mercato dal City è candidato a prendere il posto di Bisseck. "Il tedesco contro l'Udinese è stato nuovamente impreciso e adesso dovrà inseguire Akanji, reduce da tre stagioni alla scuola Guardiola".

Akanji la scorsa stagione non ha mai trovato il gol con i citizens, ma "nell'annata precedente ('23-24) aveva realizzato 4 reti". A completare il quadro ci sono Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries: il primo ha trovato la rete anche contro il Torino alla prima giornata, sbloccandosi prima rispetto al recente passato: "Nel '24-25 aveva segnato il suo unico gol in Serie A il 28 dicembre a Cagliari; nel '23-24 il 10 febbraio all'Olimpico contro la Roma" ricorda il quotidiano torinese che poi riassume anche il quadro di super Dumfries: "L'olandese con 11 reti la scorsa stagione fu il terzo marcatore nerazzurro dietro Lautaro e Thuram. Contro l'Udinese ha segnato il primo gol in questo '25-26 e giovedì si è ripetuto con l'Olanda dove è arrivato a 11 centri totali (5 nelle ultime sette partite): davanti a lui, fra i difensori, due mostri sacri come Ronald Koeman con 14 e Frank De Boer con 13".