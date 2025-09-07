Stasera, allo stadio municipale metropolitano di Konya, la Spagna se la vedrà con la Turchia padrona di casa per la seconda giornata del girone E di qualificazione al Mondiale 2026. Una sfida che Rodri, leader dei campioni d'Europa, ha inquadrato così in conferenza stampa: "Non hanno grandi talenti individuali, ma una buona squadra nel complesso: lo abbiamo visto agli Europei. Çalhanoglu e Güler possono fare la differenza con la loro qualità extra. Sono un avversario molto pericoloso", le parole del Pallone d'Oro 2024.