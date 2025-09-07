All'indomani degli esami medici con i quali è stato possibile determinare l'entità degli infortuni rimediati durante Ucraina-Francia da Ousmane Dembélé e Désiré Doué, che resteranno rispettivamente ai box dalle sei alle otto settimane e dalle tre alle quattro settimane, il Paris Saint-Germain ha inviato una lettera alla Federcalcio francese indicando la necessità della creazione di un nuovo protocollo di coordinamento medico e sportivo tra club e Nazionali: "A seguito della conferma degli infortuni dei suoi giocatori convocati nella nazionale francese, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, con significative conseguenze sportive sia per i giocatori che per il club, il Paris Saint-Germain ha inviato una lettera alla Federazione calcistica francese chiedendo urgentemente un nuovo protocollo di coordinamento medico sportivo più trasparente e collaborativo tra i club e la nazionale, per dare priorità assoluta alla salute e al supporto medico dei giocatori - si legge nella nota ufficiale del PSG - Il Paris Saint-Germain, che monitora le esigenze mediche dei suoi giocatori durante tutto l'anno e ha accesso a informazioni precise e dettagliate, aveva fornito alla Federazione informazioni mediche concrete, anche prima dell'inizio della sessione di allenamento della nazionale francese, sul carico di lavoro e sui rischi di infortunio dei suoi giocatori. Il club deplora il fatto che queste raccomandazioni mediche non siano state prese in considerazione dallo staff medico della nazionale francese, così come la totale mancanza di consultazione con i suoi team medici. Il Paris Saint-Germain, che desidera riaffermare il proprio impegno nei confronti della missione federale e della nazionale francese, la cui influenza è un obiettivo pienamente condiviso, auspica che questi deplorevoli eventi aprano la strada all'istituzione di un nuovo quadro formalizzato di coordinamento medico, garantendo scambi sistematici, documentati e reciproci tra gli staff medici dei club e della nazionale, nonché il rispetto di un principio di precauzione rafforzato nella convocazione e nell'impiego dei giocatori, in particolare quando presentano una condizione medica in corso di trattamento. I recenti eventi, gravi e prevenibili, devono dare origine a misure correttive rapide e immediate. Il Club è pronto a contribuire attivamente a questo sforzo collettivo, nell'interesse dei giocatori e dell'intera comunità calcistica professionistica".