Gianfelice Facchetti, figlio del grande Giacinto, leggenda dell'Inter, ha realizzato un breve videomessaggio per il TG1 attraverso il quale ha voluto ricordare Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, che si è spento nella serata di ieri, all'età di 69 anni: "E' stato uno dei primi miti della mia infanzia nerazzurra, era impossibile non restare ammaliati davanti a quell'estro, quella fantasia, al suo modo di stare in campo con la maglia numero 10", le sue parole.