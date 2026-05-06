Gianfelice Facchetti, figlio del grande Giacinto, leggenda dell'Inter, ha realizzato un breve videomessaggio per il TG1 attraverso il quale ha voluto ricordare Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, che si è spento nella serata di ieri, all'età di 69 anni: "E' stato uno dei primi miti della mia infanzia nerazzurra, era impossibile non restare ammaliati davanti a quell'estro, quella fantasia, al suo modo di stare in campo con la maglia numero 10", le sue parole.
Sezione: News / Data: Mer 06 maggio 2026 alle 22:33
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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