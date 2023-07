"L'obiettivo è sempre ottenere il massimo ed essere competitivo in ogni competizione e provare a vincere qualcosa". Parola di Stefano Pioli che, appena tornato a Milanello, presenta così la nuova stagione in avvio alla quale l'allenatore del Milan si approccia con l'obiettivo di arrivare in alto e perché no allo scudetto.

Quali saranno le rivali per lo Scudetto?

"Gli avversari saranno i soliti. Le griglie le fate voi e negli ultimi due anni non ci avete mai indovinato... Non conta ora. Sarà un campionato combattuto e difficile".