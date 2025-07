Prime parole da nuovo giocatore del Napoli per Kevin de Bruyne, che quest'oggi è stato protagonista della conferenza stampa nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Questi alcuni dei passaggi più significativi delle parole del belga.

Quali sono le tue aspettative per la Serie A?

"Ci sono tante squadre con tanta qualità in questo campionato, ma il nostro obiettivo è fare bene su tutti i fronti. Speriamo di piazzarci il più alto possibile in campionato e fare un bel percorso. Devo vedere come adattarmi alla squadra, a Napoli cambia parecchio rispetto a quello a cui ero abituato al Manchester City. È una nuova esperienza per me, ad alto livello, e ne sono entusiasta. Sono appena arrivato e ho il tempo per adattarmi, sono molto sereno".

Quant'è stato importante Lukaku, tuo compagno di squadra in nazionale col Belgio?

"Ho chiamato sia Lukaku che Mertens per avere le loro opinioni su città e squadra. Mi hanno dato informazioni, ma è stata alla fine una mia decisione, presa insieme alla mia famiglia. Romelu è rimasto molto contento quando ha saputo che sarei venuto qui. Lo conosco da quando avevamo 13 anni, è un'amicizia stretta, abbiamo anche convissuto al Chelsea per 2-3 mesi quando eravamo a Londra. Conosco Romelu, è qualcuno che conosce già l'allenatore e la squadra, ma ripeto che è stata una mia decisione al 100% e non ho rimpianti".