Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo all'Inter, che tornerà ad allenarsi domani, all'antivigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. Un appuntamento a cui non mancheranno Hakan Calhanoglu, recuperato al 100%, e molto probabilmente Alessandro Bastoni, che nell'allenamento di venerdì potrebbe tornare a lavorare in gruppo. A Firenze spera di esserci anche Lautaro Martinez, che ha intensificato il lavoro personalizzato: una sua convocazione resta comunque difficile. Sicuro assente Henrikh Mkhitaryan, il cui ritorno in campo slitta a dopo la sosta. Lo riporta Sky Sport.