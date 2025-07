Intervenuto dal ritiro di Dimaro, Stanislav Lobotka ha parlato dei primi giorni di lavoro della stagione 2025/26, annata che lo slovacco spera di concludere allo stesso modo della scorsa: "Ci stiamo preparando bene come abbiamo fatto nella scorsa stagione, continuiamo cosi" ha detto a Radio CRC prima di rispondere sui nuovi acquisti.

"De Bruyne ha una grandissima qualità - ha detto partendo dal belga -, è un giocatore straordinario che aumenterà senza dubbio la qualità della nostra squadra. Lang è un giocatore molto veloce, che ci darà una grande mano. Sam è un difensore tosto, si sta allenando tanto. Lorenzo Lucca potrà dare un grande contributo alla squadra. De Bruyne si muove bene tra le linee, sa fare tanti assist. Per noi è un onore giocare con lui, ci aiuterà a raggiungere grandi risultati già in questa stagione".

Sugli obiettivi stagionali e il ritorno in Champions:

"Siamo tutti felici, questo è quello per cui abbiamo lavorato nella scorsa stagione. Ogni giocatore ambisce al meglio per la squadra. Siamo felici per i tifosi, per il nuovo modello sarà emozionante. Ci sono partite in più e si affrontano più squadre, vedremo come andrà. Sono felice di rimanere qui e speriamo di festeggiare ancora lo scudetto alla fine della prossima stagione".