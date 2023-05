"Le prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti. Ci aspettavamo che arrivasse prima della partita, è presto per fare ulteriori commenti. Faremo un comunicato stampa a breve. Dobbiamo prima leggere le motivazioni per capire i margini di un ulteriore ricorso". Sono le prime parole del CFO della Juventus Francesco Calvo a DAZN, immediatamente dopo la sentenza della Corte Federale d'Appello che ha inflitto 10 punti di penalizzazione al club torinere, tra poco impegnato contro l'Empoli.