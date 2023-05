Seconda debacle in una settimana per il Milan, che dopo il primo dei due euroderby perso mercoledì con l'Inter crolla anche al Picco contro lo Spezia con il medesimo risultato di 0-2. Stavolta, le reti della formazione allenata da Semplici arrivano entrambe nella ripresa: al 75' è Wisniewski dopo il palo sugli sviluppi del corner a realizzare quella del vantaggio, mentre all'80' è un capolavoro su calcio di punizione di Salvatore Esposito, ex Primavera interista, a regalare il raddoppio ai liguri.

La squadra di Pioli rimane quinta con 61 punti a meno 2 dall'Inter, che stasera contro il Sassuolo ha la chance di portarsi a più 5, mentre lo Spezia aggancia momentaneamente il Verona a quota 30 al quartultimo posto e alimenta le speranze salvezza.