Colpaccio a sorpresa del Cagliari di ser Claudio Ranieri che contro ogni pronostico ribalta l'iniziale svantaggio e vince contro il Bologna, rivelazione di questa stagione. Non basta Orsolini alla squadra di Thiago Motta: l'attaccante di Ascoli Piceno potrebbe spianare agli ospiti la strada verso la vittoria segnando al 24esimo la rete del vantaggio, ma i padroni di casa non ci stanno e dopo qualche minuto replicano con Petagna che al 31esimo rimette in pari il tabellino.

Ma non è finita: cuore e anima dei sardi non tradiscono e, con la complicità di Calafiori che goffamente beffa Skorupski, ritornano in vantaggio a venti minuti dalla fine, riuscendo a preservare il risultato fino al triplice fischio e tre punti siano. Il Cagliari batte il Bologna e conquista la sua quarta vittoria stagionale in campionato, tirandosi fuori dalla zona retrocessione e infliggendo al contempo alla squadra emiliana il quarto ko stagionale in Serie A.