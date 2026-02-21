RENATE-INTER U23 1-0

Marcatore: Bonetti (14')

42' - Ammonito Vecchi per proteste.

40' - L'Inter questa volta spinge a sinistra. Cross per La Iddrissou, anticipa Auriletto che però non allontana definitivamente. Sulla respinta Berenbruch calcia al volo: blocca Nobile.

36' - Stante si lancia in attacco e mette una bella palla per La Gumina dalla destra. Girata stilisticamente molto bella per l'attaccante siciliano, ma il pallone non prende velocità: Nobile blocca di nuovo.

35' - Occasione Inter! Bel corner battuto con uno schema che porta al tiro Berenbruch da fuori. Prestia sporca la sua conclusione e costringe Nobile a una grande parata da distanza ravvicinata. Sulla respinta Prestia ci prova di testa: questa volta l'estremo difensore blocca a terra il suo tentativo.

24' - Prima reazione dell'Inter. Calcio piazzato ben battuto da David, Prestia spizza ma la sua conclusione non trova la porta.

IL GOL - Karlsson vince un duello con Zanchetta e si invola sulla destra. Arrivato sul fondo l'attaccante mette un bel pallone a rimorchio, rasoterra, che taglia fuori la difesa dell'Inter U23. Arriva Bonetti, che tutto solo mette in rete.

14' - Gol del Renate, ha segnato Bonetti. 1-0 per la squadra di casa.

13' - Avvio a ritmi bassi, anche se sono i padroni di casa a fare la partita. Inter che fatica a sviluppare la manovra, complice un terreno di gioco piuttosto irregolare.

2' - Primo squillo del Renate, porta la firma di Karlsson. Sulla palla a rimorchio di Delcarro l'attaccante di casa prova il piattone, Calligaris blocca sicuro.

17.32 - Fischia Galiffi! E' iniziata la sfida tra Renate e Inter U23.

17.28 - Squadre in campo al "Città di Meda". Padroni di casa in nerazzurro, Inter U23 in bianco.

L'Inter U23 prosegue il suo cammino a pochi chilometri da casa, a Meda. I nerazzurri fanno visita a una squadra che condivide colori sociali e zona di classifica: il Renate. La squadra di casa ha 42 punti, i ragazzi di Vecchi 40 quando siamo alla ventottesima giornata. Fondamentale quindi tornare alla vittoria dopo quattro partite per superare gli avversari odierni e continuare la corsa verso i playoff. Gara in programma alle 17.30, ecco le scelte dei due allenatori.

RENATE (3-5-2): Nobile; Riviera, Auriletto, De Zen; Vesentini, Bonetti, Vassallo, Calì, Delcarro; Ekuban, Karlsson

A disposizione: Bartoccioni, Gardoni, Rossi, Muhameti, Esposito, Ori, Ruiz Giraldo, De Leo, Anelli, Fall

Allenatore: Luciano Foschi (squalificato, al suo posto GIoacchino Adamo)

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Stante; David, Bovo, Zanchetta, Berenbruch, Kamaté; La Gumina, Iddrissou

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Agbonifo, Venturini, Zouin, Mosconi, Cerpelletti, Cinquegrano, Amerighi

Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: D.Galiffi (sezione di Alghero)

Assistenti: Mambelli-Spizuoco

Quarto ufficiale: Gauzolino

Operatore FVS: Schirinzi