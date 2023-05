Anche il Milan conquista la qualificazione in Champions League. I rossoneri, a cui bastava un pareggio, vincono sul campo della Juventus e portano a 6 punti il vantaggio sull'Atalanta. Decisivo per la squadra di Stefano Pioli un gol messo a segno da Giroud al 40'. Serata da dimenticare invece per i bianconeri, con la Curva in protesta verso la squadra e Di Maria tra i giocatori più fischiati.