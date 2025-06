Colpo in entrata per il Como che adesso sogna in grande. Attraverso i propri social, il presidente dei lariani Mirwan Suwarso ha 'ufficializzato' di fatto l'arrivo di Martin Baturina. Lo ha fatto condividendo sui social una serie di video che racchiudono le migliori giocate del centrocampista in arrivo dalla Dinamo Zagabria. Il giocatore, accostato anche all'Inter, arriverà per 18 milioni di euro pià 7 di bonus. Nei prossimi giorni volerà in Italia, si sottoporrà alle consuete visite mediche di rito e firmerà un contratto che lo legherà alla formazione allenata da Cesc Fabregas fino al 2030</strong>.