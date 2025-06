Tra i giocatori intervenuti in zona mista nel ritiro dell'Inter di UCLA c'è anche il difensore neerlandese Stefan de Vrij. Queste le sue dichiarazioni:

Come sta andando la preparazione e come procede questa esperienza?

"Sono arrivato da poco, sono stato in Nazionale e abbiamo provato a lasciarci alle spalle la finale. Guardiamo avanti, siamo carichi e abbiamo voglia di iniziare questo torneo".

Quale è stato il fattore che ti ha impressionato di più di Chivu?

"È molto deciso, sa quello che vuole, ci trasmette le sue idee e i suoi principi. Noi giochiamo insieme da tanti anni, l'impressione è stata ottima, anche se sono qui da pochissimo".

Dove si trovano le energie per iniziare un torneo così importante?

"Io ho tanta energia, vedo anche nella squadra e negli allenamenti positività. C'è tanta voglia di lavorare, di iniziare al meglio questo torneo. Ho tanta fiducia".

Vi siete dati una spiegazione su come è andata la finale di Monaco?

"È stata una bruttissima sconfitta, ma non dimentichiamo il percorso e la stagione: fino a ora non abbiamo vinto alcun trofeo, ci sono stati comunque tanti momenti positivi, ora vogliamo tornare a vincere".

Cosa vi aspettate da questo inizio di torneo?

"Abbiamo una squadra con tantissima esperienza, magari non conosciamo benissimo gli avversari ed è un torneo un po' diverso dal solito, ma sarà importante iniziare bene il girone, e superarlo".

Come hai visto i nuovi arrivati?

"Hanno fatto una ottima impressione, Luis Henrique è un giocatore di grande qualità: è veloce, ha dribbling, tecnica. Ci darà una mano, e come lui anche Sucic: l'ho visto in nazionale, è un ottimo giocatore, di gamba, tecnica e contrasti. Sono buonissimi acquisti, sono bravi ragazzi, ci aiuteranno".

Sfiderete il Monterrey: ci racconti le insidie?

"Hanno tanta qualità, con giocatori che conosciamo, che giocavano in Europa come Sergio Ramos, Corona, Ocampos, Canales. Vanno molto in verticale, ma ci stiamo preparando bene".

Chivu in carriera è stato un grande difensore: questo aspetto in che misura vi potrà aiutare nel vostro reparto?

"Il mister ha giocato da terzino e da centrale, è stato un giocatore fortissimo: ci potrà insegnare tanto".

