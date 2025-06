Colpo a centrocampo per il Como: è ufficiale l'arrivo di Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria, dove ha diviso lo spogliatoio con il neo interista Petar Sucic. Il croato, che diventerà ufficialmente un giocatore del Lariani il 1° luglio 2025, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 2030: "Sono molto felice di essere qui a Como, una squadra con un grande progetto e sede in una città bellissima - le parole del classe 2003 -. Ho parlato con la società e con l'allenatore e non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza e di scendere in campo con questa maglia".

Anche il tecnico Cesc Fabregas ha accolto con favore la firma: "Martin è un giocatore di immensa qualità. È intelligente con la palla, forte nei duelli e ha la personalità necessaria per far accadere le cose nei momenti chiave. Si adatta perfettamente al tipo di calcio che stiamo costruendo qui".

Como 1907 is delighted to announce the arrival of Croatian international Martin Baturina, who will officially become a Lariani player on 1 July 2025. The midfielder has signed a contract that will keep him at the club until 2030.



