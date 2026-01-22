Lorenzo Lucca e il Napoli si separano dopo solo sei mesi. L'attaccante saluta il club azzurro e si trasferisce al Nottingham Forest: come informa Sky Sport, si tratta di un'operazione in prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Adesso il mercato invernale del Napoli, a saldo zero per le note limitazioni, può cominciare.