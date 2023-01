La sessione di mercato invernale ha portato in dote due nuovi giocatori al Cesena Primavera, prossimo avversario dell'Inter di Chivu in campionato: si tratta di Luca Polli e Stefano Milli, entrambi attaccanti classe 2004, che arrivano in Romagna a titolo temporaneo rispettivamente dalla Sampdoria e dal Lecce. I due saranno a disposizione del tecnico Giovanni Ceccarelli proprio da domenica, quando alle 10.45 è fissata la sfida contro i nerazzurri