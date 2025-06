Si comincia a delineare l'annata calcistica 2025-2026, stagione in fase di preparazione anche per i settori giovanili. In attesa del calendario della Primavera 1 e della Youth League, i campioni d'Italia di categoria dell'Inter hanno scoperto oggi il quadro della Coppa Italia. Disegnato il tabellone con i vari incroci e stabiliti gli incontri del primo turno preliminare, i nerazzurri partiranno dagli ottavi in poi.

Proprio per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma per il 7 gennaio 2026, l'Inter sfiderà una tra le seguenti squadre che si affronteranno progressivamente nei vari turni precedenti: Sampdoria, Sudtirol, Cremonese, Spezia, Perugia, Bari e Crotone. Finale programmata per sabato 2 maggio 2026. Di seguito il tabellone per intero.