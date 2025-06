Battendo la Fiorentina per 2-1 nella finale del campionato disputata ieri sera a Rieti, l'Inter Under 15 ha conquistato il suo undicesimo Scudetto di categoria. Soddisfazione enorme per il tecnico Simone Fautario, che a fine gara viene espressa così ai canali ufficiali della FIGC: "È una gioia incredibile, difficile da descrivere. Questo successo è soprattutto un premio per i ragazzi, che hanno lavorato con dedizione e sacrificio per undici mesi, affrontando ogni sfida con lo spirito giusto. Abbiamo costruito qualcosa di importante, passo dopo passo, e arrivare fino a qui, vincendo contro un avversario forte e determinato come la Fiorentina, dà ancora più valore a tutto il percorso. Non hanno mai mollato, ma nemmeno noi: e questo fa la differenza. Sono orgoglioso di questo gruppo, dentro e fuori dal campo".