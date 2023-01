Come già anticipato nelle scorse ore si apre una nuova parentesi professionale per Andrei Radu, che come comunica l'Inter tramite il sito ufficiale ritorna dal prestito dalla Cremonese per volare in Francia. "FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Cremonese del portiere classe 1997 Ionuț Andrei Radu. Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito sino al 30 giugno 2023 all'Auxerre".

