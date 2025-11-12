"Aveva bisogno di giocare sempre, di fare il titolare. E lasciare l’Inter per il Torino lo ha fatto crescere". Così Sylvinho, ct dell'Albania, commenta al Corriere della Sera il trasferimento di Asllani dai nerazzurri ai granata.
"E' un calciatore diverso, sempre dentro alle dinamiche del nostro gioco, che sia da regista o da mezzala. Ci aiuta a dare equilibrio tra le due fasi di attacco e difesa, che è la qualità maggiore della nostra squadra".
Sezione: Focus / Data: Mer 12 novembre 2025 alle 09:52
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Focus
I VACCINI, l'amichevole in ANGOLA e il RIENTRO anticipato: una sosta DIVERSA per LAUTARO. E CHIVU...
Sylvinho: "Asllani ha fatto bene a lasciare l'Inter per il Torino. E' un calciatore diverso perché..."
TS - Lautaro, tentativo Inter per il "no" all'Argentina? Intanto l'Atletico si è tenuto tre giocatori
Transfermarkt.it - Con 10 milioni di spettatori, l'Inter è la squadra più seguita d'Italia. Seguono Milan e Roma
Koné: "Alla Roma sto bene. Meritiamo il primo posto, conosciamo i nostri punti di forza e quelli degli avversari"
Rocchi: "In Napoli-Bologna Hojlund andava espulso. L'errore accade anche perché Ferguson inibisce il VAR"
Simonelli da Bruxelles: "Stadi, il ritardo è atavico. Sottolineo la vendita di San Siro a Inter e Milan"
Altre notizie
Mercoledì 12 nov
- 12:29 CdS - Inter, c'è uno Zielinski in più nel motore: la cura Chivu funziona
- 12:14 Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: l'attaccante del Bologna ha accusato un fastidio al polpaccio destro
- 12:00 I VACCINI, l'amichevole in ANGOLA e il RIENTRO anticipato: una sosta DIVERSA per LAUTARO. E CHIVU...
- 11:45 Mazzola: "Mi auguro Lautaro arrivi a quota 300, ma io mi rivedo in Thuram. Conte? Ora avrà capito che..."
- 11:30 La Repubblica - Sarri sogna Frattesi per la sua Lazio: missione impossibile per un motivo. E c'è il rebus mercato
- 11:16 CdS - Napoli, piove sul bagnato: allarme Anguissa
- 11:02 CdS - Thuram ad Appiano: vuole tornare titolare. Darmian e Mkhitaryan...
- 10:48 GdS - C'è solo l'Inter: la squadra di Chivu è l'unica italiana che regge il doppio impegno
- 10:34 TS - La Juve prova a riprendersi Muharemovic: costa già 20 milioni, i bianconeri hanno un vantaggio
- 10:20 Malesani stregato da Chivu: "È all'Inter dopo mezzo campionato a Parma, vuol dire che è un predestinato"
- 10:06 Uva: "Euro 2032 occasione che non possiamo perdere. Serve una politica di sistema"
- 09:52 Sylvinho: "Asllani ha fatto bene a lasciare l'Inter per il Torino. E' un calciatore diverso perché..."
- 09:38 TS - Lautaro, tentativo Inter per il "no" all'Argentina? Intanto l'Atletico si è tenuto tre giocatori
- 09:24 TS - Giovane, l'agente parla coi club: l'Inter c'è, ma il prezzo può salire
- 09:10 GdS - Carlos Augusto è l'uomo in più di Chivu. Mentre Luis Henrique non ha sfruttato un "vantaggio"
- 08:56 Ambrosini: "Sarà un derby che può anche indirizzare, ma non decisivo. Il Milan potrebbe avere spazi invitanti, ma l'Inter resta la più forte"
- 08:42 GdS - Lautaro non tradisce Scaloni (come quelli dell'Atletico), ma stavolta sarà diverso
- 08:28 CdS - Darmian ko, Luis Henrique flop, Palacios inadeguato: la zona d'ombra dell'Inter
- 08:14 GdS - Verso il derby: Akanji e Calha gli ultimi a rientrare. Ma Chivu può già lavorare su attacco e difesa
- 08:00 Gautieri: "Scudetto, l'Inter ha qualcosa in più delle altre. Chi aveva reso meno l'anno scorso sta determinando"
- 05:30 Cristian Chivu promosso a pieni voti
- 00:00 Poco più di cinque mesi
Martedì 11 nov
- 23:45 Toni: "La Roma darà noia a tutte per lo scudetto. Inter? Dipenderà dalla Champions"
- 23:30 Ospiti d'onore a San Siro per Inter-Lazio: presente la Nazionale di Para Ice Hockey vincitrice del Mondiale B
- 23:16 Stückler non ha rimpianti per l'Inter: "Vicenza step in più. L'obiettivo sappiamo tutti qual è: andare in B"
- 23:02 La FIFA annuncia 'colloqui proficui' con i rappresentanti di 30 sindacati dei giocatori. FIFPRO: "Non siamo stati invitati"
- 22:48 Cancelo saluta l'Al Hilal di Inzaghi? L'ex Inter: "Sogno di tornare in Europa". E svela il club in cima alle preferenze
- 22:34 Transfermarkt.it - Con 10 milioni di spettatori, l'Inter è la squadra più seguita d'Italia. Seguono Milan e Roma
- 22:20 Palmieri: "Pinamonti sottovalutato, va sempre in doppia cifra. Lo vedo in grandissima crescita"
- 22:06 Arezzo, l'idea di Cutolo sulle seconde squadre: "Sarei propenso a un campionato Under-23 per i club di prima fascia"
- 21:52 Ancora Upamecano: "PSG club importante. Ma per ora non ci penso. Concentrato su Bayern e Francia"
- 21:38 Zambrotta: "Inter e Roma le più attrezzate, al di là della classifica. Napoli in difficoltà, ma..."
- 21:24 Women’s Europa Cup, domani l'Inter sfida il BK Häcken FF: dove vedere il match
- 21:09 Milan, Ricci: "La mano di Allegri si vede, stiamo facendo molto bene. Modric il più forte incontrato in carriera"
- 20:55 Koné: "Alla Roma sto bene. Meritiamo il primo posto, conosciamo i nostri punti di forza e quelli degli avversari"
- 20:41 Prosegue la collaborazione tra Inter e NTS Sport: realizzato il restyling della terrazza della sede nerazzurra
- 20:27 Lucumi, testa al Bologna ma nulla è escluso. L'agente: "Prenderemo le decisioni con i giusti tempi"
- 20:12 Dumfries: "La mia esultanza? Non possiamo raccontare la vera storia". Bisseck: "Ora siamo all'Inter e quindi..."
- 19:58 L'Inter blinda il baby Adomavicius: il portiere rinnova fino al 2028. Gli agenti soddisfatti: "Il lavoro continua"
- 19:43 Bookies - Capocannoniere, Lautaro sempre più favorito. Cala Thuram, irrompe in quota Bonny
- 19:29 Rocchi: "In Napoli-Bologna Hojlund andava espulso. L'errore accade anche perché Ferguson inibisce il VAR"
- 19:15 Turkyilmaz: "Sommer è all'ultimo anno all'Inter. Le voci che girano forse lo rendono insicuro"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER rinata, sorpresa ROMA, flop JUVE, crisi NAPOLI e MILAN sprecone: il punto sulla LOTTA SCUDETTO
- 18:48 San Siro risponde presente anche per l'Italia: 56mila i biglietti venduti per il match con la Norvegia
- 18:35 Bologna, stop di oltre un mese per Lukasz Skorupski: l'esito degli esami del portiere polacco
- 18:21 Candela: "La Roma di Gasperini sta facendo un lavoro straordinario. Ma è tempo di lavorare, non di sognare"
- 18:07 Simonelli da Bruxelles: "Stadi, il ritardo è atavico. Sottolineo la vendita di San Siro a Inter e Milan"
- 17:52 Giudice Sportivo - Nessuno squalificato. Terza sanzione per Sucic, prima per Akanji e Dumfries
- 17:38 Juve, Damien Comolli nuovo AD: "Non penso ad altro che a vincere. Al calcio italiano servono stadi validi"
- 17:23 L'Inter 'celebra' l'estate di San Martino a modo suo: facendo ancora di necessità virtù!
- 17:10 CIES - Quanto dovrebbero guadagnare i calciatori? Lautaro al pari di Lamine Yamal, poco più giù c'è Thuram
- 16:55 Venerdì c'è Polonia-Paesi Bassi, Urban: "Chi gioca a centrocampo? Non è la questione più importante"
- 16:40 Rocchi: "Chi dirigerà Inter-Milan? Dopo la sosta tante partite complesse, sicuramente ho buoni arbitri"
- 16:26 Caressa: "Fate una teca intorno al sinistro di Dimarco. L'Inter è sana nei principi, lo ha dimostrato..."
- 16:12 Gravina: "Chi difende gli arbitri difende la dignità del calcio. Ma non possiamo pretendere l'infallibilità"
- 15:58 Croazia, Sučić e Perisic candidati alla seconda edizione del premio locale Show Your Heart
- 15:45 Toni: "Chivu non sbaglia nulla, anche come comunicazione. Lautaro il centravanti più forte? No, dico Thuram"
- 15:30 Gullit: "L'Inter secondo me è l'unica squadra italiana che ha una possibilità in Champions"
- 15:18 Oscar dello Sport in Turchia, Calhanoglu miglior giocatore: "Significa molto per me. Obiettivo Mondiale"
- 15:04 UFFICIALE - L'Atalanta riparte da Palladino: accordo fino al 30 giugno 2027
- 14:50 The Cristian Chivu's playbook: perché quella del tecnico dell'Inter per la NFL può essere più di una passione
- 14:35 Orsolini: "Bologna da Scudetto? Mi pare eccessivo, però ci divertiamo. Aiutato molto da Palacio"
- 14:21 Gli Esposito comprano il 100% della Voluntas Brescia: "Segno di riconoscimento per chi ci ha portato qui"
- 14:07 Materazzi: "Ausilio ha 'sistemato' l'Inter, sa sempre dove andare a prendere i giocatori buoni"
- 13:53 Rocchi garantisce: "Il nostro impegno è aumentare il rendimento di arbitri e assistenti"
- 13:38 Heusler, ex pres. Basilea: "Uno scout disse che Akanji era giocatore da club superiore. E noi lo prendemmo"
- 13:24 Furia Caressa: "Troppe perdite di tempo, si paga per vedere un tempo! Ecco le soluzioni"
- 13:10 Trevisani: "Scudetto? Se guardo la rosa dico Inter, ma la Roma nel 2025 è campione d'Italia. E con una difesa così..."
- 12:56 Totti: "Ronaldo il più forte di tutti i tempi dopo Maradona. Un dispiacere non averlo avuto come compagno"
- 12:42 Upamecano sul futuro: "Il mio agente se ne sta occupando. Grato dell'interesse di altri club"