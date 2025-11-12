"Aveva bisogno di giocare sempre, di fare il titolare. E lasciare l’Inter per il Torino lo ha fatto crescere". Così Sylvinho, ct dell'Albania, commenta al Corriere della Sera il trasferimento di Asllani dai nerazzurri ai granata.

"E' un calciatore diverso, sempre dentro alle dinamiche del nostro gioco, che sia da regista o da mezzala. Ci aiuta a dare equilibrio tra le due fasi di attacco e difesa, che è la qualità maggiore della nostra squadra".