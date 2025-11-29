Alla vigilia del sentitissimo derby di lunedì contro il Galatasaray, il capitano del Fenerbahçe Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di beIN SPORTS, soffermandosi sul suo momento in Turchia, sui tecnici Mourinho e Tedesco e sui ricordi dei derby vissuti con la maglia dell’Inter.

“Qui mi sento a casa: legame fortissimo con tifosi e compagni”. Lo slovacco, approdato a Istanbul lo scorso gennaio, ha tracciato un primo bilancio dell’esperienza in gialloblù: “Tra poco sarà un anno dal mio arrivo e posso dire che qui mi sono sentito benissimo fin dal primo giorno. C’è un legame molto forte tra me, i tifosi e i miei compagni. Sono davvero felice di essere qui e dobbiamo continuare così”.

Skriniar ha poi commentato le differenze tra José Mourinho e Domenico Tedesco, tecnici che ha conosciuto nel corso della sua carriera:

“Sono due ottimi allenatori e due grandi persone. Mourinho è una leggenda di questo sport, con lui ho sempre avuto un buon rapporto. Tedesco invece cura moltissimo i dettagli: è una caratteristica comune ai grandi allenatori, ma lui si distingue particolarmente su questo. Sono felice di lavorare con lui perché ci dà un contributo enorme”.

L’ex nerazzurro non ha nascosto il fascino unico dei derby vissuti in Serie A:

“A San Siro Inter-Milan e Inter-Juventus erano partite magiche, uniche. Ma devo dire che qui l’atmosfera è ancora più folle e rumorosa. Giocare un derby in Turchia è qualcosa di speciale”.

Infine un passaggio sui duelli individuali attesi lunedì, soprattutto con attaccanti come Osimhen e Icardi:

“Sono entrambi centravanti straordinari, anche se con caratteristiche diverse. Per fermarli dovremo essere compatti, aggressivi e restare uniti. Solo così potremo limitarli”.