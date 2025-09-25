Durante la seduta del Consiglio comunale di Milano indetta ad hoc per discutere la delibera sulla cessione dello stadio di Meazza e le aree limitrofe, Anna Scavuzzo, vicesindaco della giunta di Sala, ha presentato quella di oggi come "una giornata importante" nel preambolo del suo discorso riportato da Milannews.it.

"San Siro rappresenta tanto per la nostra città e decidere il suo futuro significa anche affrontare la prospettiva del nostro lavoro quotidiano. Il dinamismo della nostra città ci chiede di trasformare le idee in progetti, senza lasciare indietro nessuno. Non è solo lo stadio e immaginare la trasformazione di quest'area significa rigenerare interi quartieri - ha continuato -. Possiamo offrire a Milano un'opportunità. Per ottenere questi risultati, serve avere il coraggio di prendere scelte grandi e lungimiranti. Ciò che scegliamo oggi avrà un impatto significativo nel nostro futuro e della nostra area metropolitana. Non voglio nemmeno pensare ad uno scenario in cui San Siro dovesse evocare solo le emozioni del passato e non qualcosa che sappia di futuro. La proposta della delibera è di ampio respiro. Siamo consapevoli e orgogliosi del valore di questo progetto. Siamo oggi a chiedervi di aprire questa nuova strada per la città di Milano, promettendovi la stessa cura e la stessa scrupolosità".