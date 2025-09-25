Si è conclusa senza verdetto la seduta odierna del Consiglio Comunale di Milano indetta per esprimersi a proposito della delibera sulla cessione dello stadio Giuseppe Meazza ai club Inter e Milan. Dopo il via libera della Giunta di Beppe Sala, le polemiche non si sono placate e al contrario sono divampate anche e soprattutto oggi durante la discussione: diversi i pareri contrastanti e tra i vari interventi che si sono succeduti non sono mancati i diverbi fino alla chiusura dell'assemblea per insufficienza del numero legale sufficiente a continuare la seduta. Il verdetto sul futuro di San Siro dunque è stato, come previsto, rimandato a lunedì prossimo, data per la quale il Consiglio comunale è questa volta convocato a oltranza per approvare la delibera.