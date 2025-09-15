Si parla già di scricchiolii sulla panchina dell'Inter dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus. Ma secondo Fabrizio Romano, la posizione di Cristian Chivu in questo momento non è assolutamente in discussione: "Al momento non risulta nell'immediato che l'Inter abbia mosso qualche macchina per ragionare sull'esonero di Chivu. Poi i risultati sono i padroni del calcio e vedremo come andrà la situazione; ma per il momento l'Inter mantiene la fiducia nel tecnico rumeno, che si è fatto sentire in maniera forte coi giocatori nel post-Juventus. Ora dovrà essere il campo a parlare e a raccontarci di più".

Nel frattempo, c'è una suggestione legata al clamoroso ritorno di José Mourinho a Milano. Ma Romano smorza i toni: "Non c'è niente di reale per il momento, anche se per il futuro posso dire che Mourinho si sente pronto a tornare a lavorare quanto prima. Dopo l'esonero del Fenerbahçe, non intende prendersi periodi di pausa e si sente pronto a ripartire quanto prima, qualora trovasse il progetto ideale per lui. Discorso che in questo momento non va legato all'Inter che mantiene la fiducia in Chivu e non si è mossa in tal senso. Però lo Special One vuole tornare quanto prima a lavorare, è molto operativo e ha voglia di rimettersi in pista".