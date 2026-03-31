Demetrio Albertini ha provato a contestualizzare quanto successo dopo Italia-Irlanda del Nord, quando Federico Dimarco e Guglielmo Vicario sono stati pizzicati dalle telecamere RAI mentre esultavano per la qualificazione della Bosnia a spese del Galles, evidentemente avversario più temuto dagli azzurri nella finale dei playoff per il Mondiale. "Ma perché un autogol? Io credo sia stato tutto strumentalizzato - ha detto l'ex centrocampista del Milan a Tuttosport -. In primo luogo quella era una situazione privata e le immagini non andavano rese pubbliche, inoltre esultare non vuol dire offendere o essere irrispettoso. Prima di queste partite ci sta poi mettere un po’ di pressione all’avversario. Anche Pjanic ha detto che la Bosnia si augura che l’Italia senta la pressione di un eventuale fallimento, essendo per noi inaccettabile stare lontano dal Mondiale per tre volte di fila. Sono tutti giochetti psicologici che si fanno prima di gare tanto importanti. I nostri hanno esultato? Che c’è di male: l’importante lo facciano anche alla fine della partita".