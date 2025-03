In queste ore, come svelato dal giornalista Matteo Moretto su X, è arrivata la firma di Francesco Pio Esposito sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2030. Grazie a questo rinnovo, l'attaccante dello Spezia e capocannoniere della Serie B andrà a percepire uno stipendio leggermente superiore al milione di euro. Da capire, poi, i piani che ha in mente per lui il club milanese nella prossima stagione, con un nuovo prestito - dopo i due anni a farsi le ossa nella categoria cadetta - tra le ipotesi al vaglio.

Come appurato dalla nostra redazione, il giovane calciatore ha messo nero su bianco intorno alle 18, nella sede nerazzurra di Viale Liberazione, a Milano, e adesso si trova a cena con il padre e l'agente Mario Giuffredi.

