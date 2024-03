"Dispiaciuto per l’eliminazione, è stata una battaglia e abbiamo dato tutto, come voi con il vostro sostegno". Comincia con queste parole il pensiero che Benjamin Pavard affida a Instagram all'indomani dell'addio alla Champions League dell'Inter, arrivato dopo i calci di rigore in casa dell'Atletico Madrid.

"Purtroppo così va il calcio, con gioie e delusioni. Ripartiamo insieme, con lo spirito giusto per centrare lo scudetto", chiosa il francese nel suo post.

