Presentazione al lancio del 'Pepito Day', la partita di addio al calcio di Pepito Rossi, in programma per il prossimo il 22 marzo al Franchi di Firenze, l'agente di mercato Federico Pastorello è stato intervistato da TMW che lo ha incalzato sulla situazione contrattuale degli interisti Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza con l'Inter.

"Sono due calciatori straordinari che giocano nello stesso ruolo. L'Inter dovrà fare delle valutazioni, entrambi hanno un'opzione di rinnovo a scelta e discrezione della società. Mi risulta che comunque all'Inter siano molto contento dell'andamento di entrambi. Francesco è stato assente due mesi e mezzo ma si è visto al rientro che non ha perso lo smalto. Stefan ha fatto dieci partite una più bella dell'altra, si è confermato di alto livello. C'è anche una questione di età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. Però è vero anche che i tifosi vogliono vincere campionati e coppe e per quelli servono i campioni, come sono loro due. C'è tempo comunque, penso che una decisione sarà presa a fine aprile".

Radu è andato al Venezia. Ci spiega com'è andata?

"È stato tutto un po' incredibile, ci eravamo visti di venerdì prima della fine del mercato e avevo provato a muovere mari e monti. C'era una trattativa con l'Al Shabab del direttore Nedved, poi però non è andata in porto, hanno fatto altri tipi di scelte. Sembravano chiuse tutte le porte, ci eravamo detti di vedere cosa succedeva poi nel weekend. E, purtroppo perché non è mai bello prendere vantaggio da un infortunio altrui, in effetti si fecero male quattro portieri in quei giorni. Ad Andrei poi è dispiaciuto ancor di più perché con Stankovic si conoscono bene e purtroppo si è fatto male. Comunque un portiere l'avrebbero preso, quindi meglio che sia stato Radu".

