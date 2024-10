Dimarco migliore in campo (e non è una gran novità), malissimo Pellegrini che compromette tutta la serata azzurra con quel rosso insensato negli ultimi minuti del primo tempo. Le pagelle della Gazzetta dello Sport premiano l'esterno interista (7,5) e penalizzano il centrocampista romanista (4). Non bene gli altri due interisti.

5 Bastoni - Fino al pastrocchio che induce Pellegrini al rosso da affanno, su Openda è il simbolo del dominio anche fisico dell'Italia: peccato, è correo. E rischia anche il rigore su Openda.

5,5 Frattesi - Prova a fare da catapulta, un paio di agguati dei suoi chiusi male, si prepara benissimo il possibile 3-1, ma lo mira al cielo. Allargato a destra per aiutare Di Lorenzo, esce sfinito.

7,5 Dimarco - Per mezz'ora si porta a spasso Doku: fuga e assist per l'1-0, apertura da paura per il 2-0. Finché ne ha, quasi perfetto anche in fase difensiva.