Francesco Acerbi scriverà l'ultimo capitolo della sua storia all'Inter nei prossimi due mesi, gli ultimi della corrente stagione sportiva. Secondo il giornalista Matteo Moretto, a breve scorreranno i titoli di coda sull'avventura nerazzurra dell'esperto centrale, arrivato a Milano, su forte spinta di Simone Inzaghi, durante le ultime battute del mercato estivo del 2022. Il discorso vale molto probabilmente anche per Stefan de Vrij e Matteo Darmian, gli altri due senatori della retroguardia il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.
Sezione: Focus / Data: Dom 29 marzo 2026 alle 17:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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Domenica 29 mar
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- 12:35 AS - Per Casemiro vicino l'approdo in MLS: Inter Miami a un passo dal brasiliano
- 12:17 Sarà Turpin l'arbitro di Bosnia Erzegovina-Italia di martedì. Il francese rievoca un nefasto ricordo
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- 11:45 Altobelli: "Siamo più forti della Bosnia, e poi abbiamo Esposito. Pio ha la fame del bomber e la stoffa del campione"
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- 23:30 Caputo: "Esposito ha dato quel qualcosa in più che mancava all'Italia, può essere l'uomo giusto"
- 23:15 Pancaro: "La corsa Scudetto non è affatto chiusa, Milan e Napoli mettono pressione"
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- 22:30 Italia U19, tris alla Slovacchia: decidono Mosconi, Liberali e Coletta, ora testa alla Turchia
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- 21:45 Ad Interello la quarta edizione di 'We Are Sport': coinvolti oltre 100 atleti delle squadre Special nerazzurre
- 21:30 Bergodi su Chivu: "Allenatore giovane e di valore, credo che alla fine l'Inter vincerà lo scudetto"
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- 20:45 Crasson: "Il Napoli creda allo Scudetto, non è raro vedere chi è in testa crollare alla fine"
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