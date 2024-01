Il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkitaryan commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 5-1 sul campo del Monza: "Abbiamo studiato bene gli errori commessi contro il Verona e abbiamo cercato di non ripeterlo stasera. Volevamo chiudere la partita il prima possibile e così è successo. Continuiamo il percorso che abbiamo iniziato l’anno scorso, sono consapevole del percorso che stiamo facendo. Ci sono tante partite da giocare e proveremo a fare il massimo fino alla fine. I miei compagni mi spingono a fare il massimo, mi aiutano a giocare al meglio in modo da poterci divertire ancora di più".

Questo è il miglior Mkhitaryan di sempre?

"Grazie… c’è sempre spazio per migliorare, voglio fare il massimo. Voglio continuare a fare assist per i miei compagni e aiutare la squadra a vincere".