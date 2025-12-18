12:41 - Si chiude qui la conferenza stampa di Bastoni.

Come valuti la tua stagione a 360° visto anche un modo diverso di giocare?

“La valuto buona, sono autocritico con me stesso, cerco sempre di raggiungere la perfezione anche se non sempre è possibile. Valuto i risultati, siamo un gruppo, siamo persone oneste che si dicono le cose come stanno. Sappiamo che ci sono margini di miglioramento ma la stagione è buona”.

Quanta voglia di ritrovare lo spirito di due anni fa?

“Non se ne è mai andato, magari è un po’ venuto meno ma è una cosa fisiologica, siamo un gruppo che è insieme da tanto e quindi ogni tanto può esserci un calo. Non era facile ripartire dopo quello che è successo, ma la spinta da dentro c’è sempre stata, stiamo ritrovando quello che ci ha permesso di toglierci tante soddisfazioni”.

Vi pesa il trend negativo negli scontri diretti?

“Non è una cosa alla quale diamo troppo peso. Abbiamo sbagliato solo due tempi. In Serie A siamo primi e in Champions nelle prime otto. Sono molto orgoglioso di come stiamo reagendo alle voci da fuori che parlano di problemi che non esistono”

Cosa vuol dire per voi vedere il mister sporcarsi le mani?

“Secondo me aveva freddo e voleva scaldarsi… dopo una stagione intensa come l’anno scorso con un cambio di allenatore lui ci ha dato una grossa mano a rimetterci in gioco. Gran parte di quello che siamo oggi è merito suo, non era facile ripartire così dopo la scorsa stagione”.

Quale può essere l’importanza della Supercoppa per l’Inter? Ci tenete?

“Assolutamente sì, con due partite puoi vincere un trofeo e non è una cosa scontata. Dà entusiasmo, autostima. Ci sono squadre forti a partire già da domani, il Bologna negli ultimi anni ci ha creato più di un problema ma la voglia c’è”.

Come si prepara una partita come quella di domani?

"Si preparano da sole. Loro saranno molto intensi e dobbiamo essere bravi a evitare nel modo migliore il loro piano gara"

Sarà Alessandro Bastoni il giocatore dell’Inter designato per presentare la sfida di Supercoppa italiana di domani contro il Bologna. FcInterNews.it vi proporrà tutte le sue dichiarazioni in tempo reale.