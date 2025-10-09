La seconda amichevole dell'Argentina spostata da lunedì a martedì, Lautaro tornerà giovedì a due giorni dalla sfida contro la Roma. Spazio anche all'intervista rilasciata da Mhkitaryan a La Gazzetta dello Sport.

Data: Gio 09 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
