Questa sera, a San Siro, in occasione di Inter-Roma, Cristian Chivu sfiderà per la terza volta in carriera Gian Piero Gasperini. Arrivando all'appuntamento con un bilancio completamente a favore: nei due precedenti, infatti, le squadre del romeno hanno sempre avuto la meglio su quelle dell'italiano. E' accaduto nel match d'andata giocato all'Olimpico (1-0 firmato Bonny) e nell'ultima giornata dello scorso campionato (Atalanta-Parma 2-3). 

Sezione: Focus / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 15:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.