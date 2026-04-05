Questa sera, a San Siro, in occasione di Inter-Roma, Cristian Chivu sfiderà per la terza volta in carriera Gian Piero Gasperini. Arrivando all'appuntamento con un bilancio completamente a favore: nei due precedenti, infatti, le squadre del romeno hanno sempre avuto la meglio su quelle dell'italiano. E' accaduto nel match d'andata giocato all'Olimpico (1-0 firmato Bonny) e nell'ultima giornata dello scorso campionato (Atalanta-Parma 2-3).