Lautaro Martinez ha deciso di sottoporsi al vaccino per andare a giocare l'amichevole contro l'Angola, cosa che non hanno fatto Julian Alvarez, Giuliano Simeone e Molina, dell'Atletico Madrid. Secondo Tuttosport, l'Inter potrebbe aver fatto un tentativo per convincere Lautaro a non sottoporsi alla "punturina", ma alla fine il capitano nerazzurro non si è sottratto alla chiamata.

Da sottolineare come il 26 novembre sia in programma proprio Atletico Madrid-Inter, in Champions League. In ogni caso i dirigenti nerazzurri seguiranno certamente con apprensione una partita evitabile sperando non ci siano effetti collaterali.