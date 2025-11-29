Occasione sulla destra per Luis Henrique e la ThuLa in avanti. Anche secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristian Chivu è orientato su queste scelte di formazione in vista della sfida tra Pisa e Inter.

Classico 3-5-2 con il ritorno di Acerbi al centro della difesa, Bastoni e Akanji confermati ai lati. Centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Sucic. Sulla sinistra Dimarco, a destra possibile maglia da titolare per il brasiliano ex Marsiglia. In avanti Thuram e Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram.