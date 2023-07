Il Manchester United non molla Onana e porta avanti la trattativa con l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club inglese è ancora fermo a quota 50 milioni, per chiudere l'affare c'è bisogno di un rilancio fino a 55 milioni di euro (bonus compresi). Filtra ottimismo verso la fumata bianca dell'affare e la trattativa potrebbe chiudersi all'inizio della prossima settimana. In pole per raccogliere la sua eredità c'è Trubin, portiere dello Shakhtar valutato 10 milioni di euro.