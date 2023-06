L'Inter investirà i soldi incassati dalla prima cessione che effettuerà nel mercato estivo su Romelu Lukaku, che in questo momento è l'obiettivo prioritario della dirigenza. Con il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr messo in standby sul più bello, ora la pista in uscita da seguire con più attenzione è quella che porta ad André Onana, per il quale il Manchester United, pur senza fare ancora un'offerta concreta, ha fatto capire di essere pronto ad approfondire il discorso. Lo riporta Sky Sport, precisando che l'altro nome caldo in chiave nerazzurra, Davide Frattesi, resta legato all'eventuale partenza di Brozo, per ora bloccata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!