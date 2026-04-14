Nei giorni scorsi è emerso un possibile interesse dell'Inter, in compagnia di Roma, Napoli e Milan, nei confronti del centrocampista del Venezia Issa Doumbia, una delle più picevoli sorprese del campionato di Serie B. Un profilo che piace per età (classe 2003), fisicità (187 centimetri) e tecnica (già 6 gol e 4 assist). Inoltre in quanto italiano (Nazionale U21) sarebbe l'ideale per le liste e il costo non sarebbe eccessivo. Insomma, ci sarebbero tutti i crismi per un investimento tutt'altro che avventato.

Evidentemente la pensa così anche lo Sporting Lisbona, che secondo Record sta pensando proprio a Doumbia per il proprio centrocampo nella prossima stagione. Il centrocampista ventiduenne sarebbe, nelle intenzioni dei portoghesi, il possibile successore di Hidemasa Morita, in una fase storica in cui il nazionale giapponese continua ad attirare l'interesse del mercato internazionale.

La sensazione è che per assicurarsi questo giovane potenziale talento bisognerà muoversi in fretta, visto che la concorrenza non è limitata solo al calcio italiano e anche all'estero inizieranno a farsi avanti club che fiutano l'affare.