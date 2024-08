Arrivano conferme anche dal Portogallo sul passaggio di Issiaka Kamate alla formazione lusitana dell'AVS. Il quotidiano Record conferma il prestito del giocatore franco-ivoriano dai nerazzurri, la cui ufficialità sarà data nelle prossime ore. Kamate è atteso in Portogallo lunedì per iniziare gli allenamenti e potrebbe essere già a disposizione per la partita contro il Gil Vicente.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!