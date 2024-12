Rudi Garcia straripa. Intervistato dal canale Youtube Carré, l'ex tecnico del Napoli non risparmia colpi pesantissimi nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, al quale in primo luogo rimprovera di avergli negato dei rinforzi chiesti in maniera esplicita: "Inconsciamente i giocatori pensavano di rifare esattamente come l'anno prima: non funziona così. Volevo un difensore, come Nayef Aguerd della Real Sociedad, e un mediano possente. Invece hanno preso giocatori di prospettiva e non è un caso che siano stati prestati altrove". Il francese inoltre voleva che si rinnovassero subito i contratti di Victor Osimhen e Piotr Zielinski "per metterli nelle migliori condizioni in campo. Ho visto poi che invece quest'anno hanno investito molto per un difensore come Buongiorno e un mediano come Scott McTominay".

Fino alle stangate dirette: "Voleva che facessi giocare 45 minuti un giocatore e poi altri nella ripresa e non è a sessant'anni che mi si viene a dire chi mandare in campo: De Laurentiis è uno che capisce di cinema, ma non molto di calcio". Lo stesso ADL ebbe da dire che avrebbe dovuto esonerarlo il giorno stesso della presentazione: "Il vero coup de théâtre sarebbe stato quello di tenermi e forse si sarebbe qualificato per la Champions, invece di finire decimo. Magari ha detto quelle cose perché si è reso conto di essere stato un po' cogl.., e per coprire certi errori strategici". Garcia non le manda a dire nemmeno a chi gli è succeduto alla guida dei partenopei, ovvero Walter Mazzarri: "Non ha classe e non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato, e del fatto che gli sarebbe bastato vincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions", definendolo poi "tocard", termine transalpino traducibile con 'sfigato'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!